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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58236

Сумчанам напоминают, что в Центре участников боевых действий работает детская игровая комната

С понедельника по пятницу на базе КУ «Центр участников боевых действий» работает бесплатная детская игровая комната для детей от 2 до 12 лет.

Во время пребывания в игровой комнате ребенком заниматься профессиональные воспитатели. Также малыши смогут играть в развивающие игры, конструкторы, мягкие игрушки и смогут увидеть познавательные мультфильмы.

График работы комнаты: с понедельника по четверг (8:00-17:00); в пятницу (8:00-16:00); Суббота и воскресенье - выходные. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Предварительная регистрация по тел. 0501079453 обязательна.

Общество Центр АТО

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15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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