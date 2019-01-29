Сумчанам напоминают, что в Центре участников боевых действий работает детская игровая комната С понедельника по пятницу на базе КУ «Центр участников боевых действий» работает бесплатная детская игровая комната для детей от 2 до 12 лет.

Во время пребывания в игровой комнате ребенком заниматься профессиональные воспитатели. Также малыши смогут играть в развивающие игры, конструкторы, мягкие игрушки и смогут увидеть познавательные мультфильмы.

График работы комнаты: с понедельника по четверг (8:00-17:00); в пятницу (8:00-16:00); Суббота и воскресенье - выходные. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Предварительная регистрация по тел. 0501079453 обязательна.