Сумчан запрошують на лекцію про українську мову Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться 20 лютого. Початок – о 18:30.

Самі низькі ціни, приймати участь у конкурсі, відноситися з повагою, включити світло, з наступаючими святами. Подібні конструкції ми чуємо і бачимо ледь не щодня. Що з ними не так? Як говорити правильно? Які ще помилки ми допускаємо? Допоможе розібратися у цьому Алла Ярова. Алла Ярова — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ. Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Вхід вільний.