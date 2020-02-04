Сумчан запрошують на лекцію про українську мову

Самі низькі ціни, приймати участь у конкурсі, відноситися з повагою, включити світло, з наступаючими святами. Подібні конструкції ми чуємо і бачимо ледь не щодня. Що з ними не так? Як говорити правильно? Які ще помилки ми допускаємо? Допоможе розібратися у цьому Алла Ярова.
Алла Ярова — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід вільний.
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