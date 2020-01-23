На Сумщине посадили двух серийных мошенников Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум 29-летних жителям г. Конотоп, которые по известной схеме обманывали доверчивых граждан.

В частности установлено, что обвиняемые, один из которых имеет 3 судимости за кражи и грабежи, а другой был судим 7 раз, в том числе и за мошенничество, после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не стали. Нигде не работающие молодые люди решили воспользоваться известной схемой противоправного заработка. Один из злоумышленников звонил пенсионерам и, представляясь родственником, сообщал, что попал в ДТП и ему срочно нужны средства. Через некоторое время другой приезжал в назначенное место и забирал оговоренную сумму. Чтобы спасти близкого человека, пенсионеры отдавали все свои сбережения - от 1550 грн до 125 тыс. грн.

В то же время установлена причастность одного из обвиняемых к грабежу. В октябре 2018 года он открыто завладел мобильным телефоном мужчины, когда тот сидел во дворе многоэтажки на лавочке и слушал музыку, положив гаджет на стол.

По приговору Конотопского горрайонного суда одного обвиняемого признаны виновными в совершении ряда мошенничеств (ч. 2 ст. 190 УК Украины) и по совокупности преступлений приговорили к 5 годам лишения свободы. Другой обвиняемый кроме мошенничества отвечал еще и за грабеж (ч. 2 ст. 186 УК Украины), он проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.