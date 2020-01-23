Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29263

На Сумщине посадили двух серийных мошенников

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум 29-летних жителям г. Конотоп, которые по известной схеме обманывали доверчивых граждан.

В частности установлено, что обвиняемые, один из которых имеет 3 судимости за кражи и грабежи, а другой был судим 7 раз, в том числе и за мошенничество, после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не стали. Нигде не работающие молодые люди решили воспользоваться известной схемой противоправного заработка. Один из злоумышленников звонил пенсионерам и, представляясь родственником, сообщал, что попал в ДТП и ему срочно нужны средства. Через некоторое время другой приезжал в назначенное место и забирал оговоренную сумму. Чтобы спасти близкого человека, пенсионеры отдавали все свои сбережения - от 1550 грн до 125 тыс. грн.

В то же время установлена причастность одного из обвиняемых к грабежу. В октябре 2018 года он открыто завладел мобильным телефоном мужчины, когда тот сидел во дворе многоэтажки на лавочке и слушал музыку, положив гаджет на стол.

По приговору Конотопского горрайонного суда одного обвиняемого признаны виновными в совершении ряда мошенничеств (ч. 2 ст. 190 УК Украины) и по совокупности преступлений приговорили к 5 годам лишения свободы. Другой обвиняемый кроме мошенничества отвечал еще и за грабеж (ч. 2 ст. 186 УК Украины), он проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество Приговор суда

По тематике

Сегодня 17:29

На Сумщине работники полиции разыскивают «кредитного» афериста

На этот раз жертвой злоумышленника стала 49-летняя жительница Глуховского района. Мошенник использовал схему «Ваша сим-карта заблокирована», и набрал на ее...

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года
Вчера 09:21

В Сумах газовому подрывателю дали 3 года

К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который поджег газовоздушную смесь в собственной квартире....

04.02.2020 08:36

Фейковый продавец авто развел жителя Сумщины на 45 тысяч

В полицию обратился 58-летний житель Бурыни....

03.02.2020 15:59

В Сумах фейковая прокурорша развела пенсионерку на 13 тысяч

В дежурную часть Сумского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина....

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США
30.01.2020 17:37

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США

В Ахтырскую местную прокуратуру обратился мужчина с заявлением о преступлении, совершенном в отношении него племянницей и племянником....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.