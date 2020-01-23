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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34324

В Сумах снова заминировали Заречный суд

Поступило сообщение о заминировании здания Заречного райсуда.

Посетители и работники суда эвакуированы. Проводится проверка, сообщает пресс-служба суда.

Это уже пятое сообщение о минировании суда за эту неделю.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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