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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48741

В Сумах исчез забор возле фонтана «Садко» (видео)

Сегодня, 6 февраля, в Сумах на перекрестке ул. Героев Сумщины, Харьковская и Покровская площади демонтировали забор.

Работать начали с утра, а к обеду его уже не было.

Как сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко, забор демонтировали по поручению заместителя городского головы Александра Журбы. А устанавливали его, по словам Павленко, во исполнение предписания Управления патрульной полиции области. Цена забора - около 300 000 гривен, но оплатить эти средства, по информации того же Виктора Павленко, мэрия не успела.

Напомним: забор длиной 200 м по заказу департамента инфраструктуры должны были сделать еще в декабре 2019 года, однако успели установить только столбики, причем кое-где переставляли два раза – сначала в асфальт на техническом тротуаре, потом в газон. Дырки в асфальте остались. На этой неделе начали монтаж секций забора, однако качество сварки возмутило сумчан. Да и необходимость этого забора в этом месте, где только камикадзе может решить перейти дорогу, оставалась под огромным вопросом.

Общество Забор

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