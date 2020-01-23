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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52510

На Сумщине задержали 17-летнюю наркодилершу

При надлежащем процессуальном руководстве Ахтырской местной прокуратуры сотрудниками Ахтырского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт реализации 17-летней девушкой соответствующему лицу наркотического вещества «каннабис».

В то же время, при себе у девушки был еще один подобный пакет. Более того, во время обыска по месту жительства задержанной, которая несмотря на молодой возраст уже была ранее судима за кражу, обнаружено и изъято немалый ассортимент запрещенных веществ. В частности, около 40 расфасованных доз разным весом с веществом, похожим на «амфетамин», 9 пакетов с расфасованными 42 таблетками, которые по предварительным данным является «экстази», весы и т.п.

«Сегодня, 6 февраля, несовершеннолетняя задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказал заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Максим Колобылин.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия и готовится сообщение о подозрении задержанной по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического средства) УК Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики

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