На Сумщине определили округа проведения ВНО в 2020 году Всего в области будет организовано 6 округов - города Сумы, Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка.

Об этом во время пресс-конференции в Сумах сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

По его словам, в г. Шостка будет создан межобластной округ проведения ВНО, где к выпускникам Середина-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов присоединяются абитуриенты из г. Новгород-Северский Черниговской области и этого района.

Пункты проведения ВНО по определенному учебному предмету создают на территориях, где проживают не менее 450 участников внешнего оценивания по соответствующему учебному предмету.

ВНО по иностранным языкам (с аудированием) будет проведен в округах г. Сумы и г. Шостка, где могут обеспечить аудитории, оборудованные устройствами для проигрывания аудио-компакт-дисков со звуковой записью. Акустическая система должна отвечать определенным требованиям (мощность - не менее 10 Вт, частота - не хуже 100 Гц - 20000 Гц).

Прогнозируемое число сдающих ВНО 2020 году в Сумской области составляет 9571 человек (2019 - 9469), из них: учащихся учреждений общего среднего образования - 4805 (2019 - 4536), учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) - 1518 (2019 год - 1572), студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации - 2151 (2019 - 2297) и ориентировочное количество выпускников прошлых лет - 866 (2019 - 845).

В 2020 году возможность повторно сдать ГНА по украинскому языку предоставлена 231 студенту образовательно-квалифкационного уровня «младший специалист», которые в 2019-м получили по результатам аттестации по украинскому языку 1-3 балла.