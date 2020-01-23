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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11335

У жителя Сумщины изъяли автомат, пистолеты, патроны и наркотики

Из дома конотопчанина правоохранители изъяли автомат, оснащенные пистолеты, более сотни патронов различного калибра, порох, а также наркотики.

Получив информацию, что 25-летний житель Конотопа совершает кражи, а краденое хранит дома, полицейские посетили к нему с санкционированным обыском. Вещей они не нашли, зато обнаружили автомат ППШ, пистолеты марки ТТ и «Browning» с несколькими магазинами к ним, более сотни патронов различного калибра и около 200 граммов пороха. Кроме оружия и боеприпасов, в доме хоронили наркотики и приборы для их изготовления и применения. Пять пакетов с веществом, похожим на каннабис, и амфетамин полицейские нашли на кухне.

Владелец дома пояснил, что оружие якобы он нашел на свалке вблизи Конотопа и решил оставить себе. Для себя хранил и наркотики.

«Разоблачение стало для злоумышленника полной неожиданностью, - говорит Сергей Породько, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции - ведь он оборудовал собственное домохозяйство камерами видеонаблюдения и датчиками движения, надеясь, что таким образом сможет избежать ответственности за свои действия. Но просчитался. Оперативные работники сработали на опережение. Сейчас все обнаруженное в ходе обыска, направлено на экспертизу».

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения, откуда наркотики и оружие, и для чего хранились.

Кстати, в свое время злоумышленник уже привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений, но получил условный срок наказания. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Оружие

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