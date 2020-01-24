Спортсмен с Сумщины стал легкоатлетом года в Украине Определились победители опроса Федерации легкой атлетики Украины в восьми номинациях по итогам 2019 года.

Участие в голосовании приняли болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса каждой из категорий учитывались трети от всех голосов.

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих и Михаил Кохан победили сразу в двух номинациях – лучшие атлеты и восходящие звезды.

Первая стала серебряной медалисткой чемпионата мира, рекордсменкой Украины (204 см) и мира (U20). Второй – занял пятое место по метанию молота на чемпионате мира.

Обоих можно будет увидеть в сумах на чемпионате Украины по легкой атлетике 20-22 февраля.

Лучший тренер года - Татьяна Степанова - тренер Ярославы Магучих. Лучшая команда года - женская эстафетная команда 4х400 метров (Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рыжикова) - шестые на чемпионате мира (3.27,48 мин).

А вот лучшим легкоатлетов года в категории «Мастерс» стал роменчанин Сергей Гаврась (возрастная категория М60) - чемпион мира (53,97 м) и чемпион Европы (55,28 м) по метанию копья в категории «Мастерс».

Лучшей легкоатлеткой года в категории «Мастерс» стала Светлана Сорочук (возрастная категория W50) - чемпионка мира в помещении по толканию ядра (13,61 м), двукратная чемпионка Европы по толканию ядра (14,03 м) и метанию диска (39,40 м) в категории «Мастерс».