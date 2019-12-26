Сумчан приглашают на благотворительный забег

Собственная карта Ирины
Горбатенко Ирина Сергеевна
5168 7573 2143 8790
Будем благодарны за малейшую помощь, за малейшую поддержку.
В рамках чемпионата Украины по легкой атлетике, который пройдет в Сумах, состоится забег на один час среди всех желающих....
КУ «Центр участников боевых действий» приглашает сумчан приобщиться к благотворительной акции «Помогать просто!» по сбору вещей для тех, кто оказался...
15 февраля в Сумах пройдет забег «Love RUN 5K».... 1
New Year's FUN RUN пройдет в воскресенье, 29 декабря, в городском парке им. Кожедуба....
E Сумах проходить благодійна акція «Діти&Дорослі Добра. DD»....