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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14328

Сумчан приглашают на благотворительный забег

В Сумах пройдет благотворительный забег Online Charity Run.

«Мы знаем, как ты любишь бег, и, возможно, каждый день выходишь чтобы преодолеть свои несколько километров для удовольствия, или фартлек, потому что через несколько месяцев у тебя серьезный старт!
Но сегодня мы предлагаем тебе совместить любимое дело с полезными вещами.
Каждый из нас время от времени сталкивается с трудностями, которые непременно нужно преодолевать, но сегодня мы не можем их побороть без тебя!
Цель этого забега - сбор средств на лечение студентки факультета иностранной и славянской филологии СумГПУ - Горбатенко Ирины Сергеевны, которая неоднократно была волонтером беговых событий в г. Сумы. Сейчас, как никогда, она нуждается в нашей с вами помощи и поддержки.
Врачи поставили диагноз: Лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы, 3-я стадия), назначена химиотерапия.
Выйдя на пробежку, ты поможешь сохранить жизнь! Мы верим в твою доброту!
Условия участия в забеге:
1. Заполни анкету и оплати стартовый взнос на карту
(Стоимость регистрации - любая сумма больше 100 грн);
2. Получай письмо со своим стартовым номером на почту;
3. Сделай пробежку с 10 февраля 00:00 по 24 февраля 00:00;
4. Выложи фото пробежки в событии на Фейсбуке с хэштегом #CharityRunOnline», - пишут организаторы из Sumy Race Project.
К сведению 

Собственная карта Ирины

Горбатенко Ирина Сергеевна

5168 7573 2143 8790

Будем благодарны за малейшую помощь, за малейшую поддержку.

Общество Благотворительность Забег

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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