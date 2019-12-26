Сумчан приглашают на благотворительный забег

«Мы знаем, как ты любишь бег, и, возможно, каждый день выходишь чтобы преодолеть свои несколько километров для удовольствия, или фартлек, потому что через несколько месяцев у тебя серьезный старт!

Но сегодня мы предлагаем тебе совместить любимое дело с полезными вещами.

Каждый из нас время от времени сталкивается с трудностями, которые непременно нужно преодолевать, но сегодня мы не можем их побороть без тебя!

Цель этого забега - сбор средств на лечение студентки факультета иностранной и славянской филологии СумГПУ - Горбатенко Ирины Сергеевны, которая неоднократно была волонтером беговых событий в г. Сумы. Сейчас, как никогда, она нуждается в нашей с вами помощи и поддержки.

Врачи поставили диагноз: Лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы, 3-я стадия), назначена химиотерапия.

Выйдя на пробежку, ты поможешь сохранить жизнь! Мы верим в твою доброту!

Условия участия в забеге:

1. Заполни анкету и оплати стартовый взнос на карту

(Стоимость регистрации - любая сумма больше 100 грн);

2. Получай письмо со своим стартовым номером на почту;

3. Сделай пробежку с 10 февраля 00:00 по 24 февраля 00:00;