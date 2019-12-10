Во дворе аварийной школы № 4 упал аварийный забор

Об этом в Фейсбуке написала директор школы Татьяна Волкова.
«Это забор, который отделяет двор 4-й школы от центрального корпуса, находящегося 27 лет в стадии реконструкции. Наконец, он упал. Не выдержал «тяжелой судьбы». На мои письма-обращения к городским властям, которые я посылаю в течение последних 3-х лет о ремонте забора (прямая угроза жизни и здоровью учащихся) один ответ - денег нет. Но на ненужные заборы есть», - написала она, намекая на манию заборостроительства, которая охватила Сумскую мэрию последние годы. Последний пример – забор возле фонтана «Садко», который сначала установили, а потом демонтировали.
Хорошо, что сейчас карантин и в школы не ходят дети. Интересно, успеют ли чиновники починить забор до понедельника?..
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