Сумской теннисист взял «серебро» киевского турнира

Это соревнования 2-й категории ФТУ среди юношей до 14 лет. Воспитанник Сумской «Теннисной академии» Иван Олейник в паре с Павлом Риштием (Киев) дошли до финала соревнований, но в упорной борьбе 6:7, 6:7 уступили победителям.
Поздравляем Ваню с серебряной медалью и желаем дальнейших успехов!
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