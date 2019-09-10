Сумской теннисист взял «серебро» киевского турнира 3-6 февраля в Киеве проходил теннисный турнир «Forehand Cup на призы TRUST. UA by babolat».

Это соревнования 2-й категории ФТУ среди юношей до 14 лет. Воспитанник Сумской «Теннисной академии» Иван Олейник в паре с Павлом Риштием (Киев) дошли до финала соревнований, но в упорной борьбе 6:7, 6:7 уступили победителям.

Поздравляем Ваню с серебряной медалью и желаем дальнейших успехов!