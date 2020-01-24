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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17625

В Сумах маршрутка подрезала троллейбус

Сегодня, 7 февраля, около 9:00 на остановке «Универмаг «Киев» произошло ДТП.

Во время движения троллейбуса № 234 (осуществлял перевозку по маршруту № 7) в направлении ул. Харьковская, водитель «Руты», не придерживаясь безопасной дистанции, повредил у коммунального транспорта обзорное зеркало. Даже не остановившись, участник аварии покинул место ДТП.

На месте уже работает инженер по безопасности движения коммунального предприятия. Ожидается приезд патрульной полиции.

Троллейбус № 234 снят с линии до полного выяснения обстоятельств.

Напомним: это уже второй случай в течение недели, когда участники исчезают с места аварии еще до приезда полиции, сообщает КП «Электроавтотранс».

Право Дтп

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