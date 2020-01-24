В Сумах маршрутка подрезала троллейбус

Во время движения троллейбуса № 234 (осуществлял перевозку по маршруту № 7) в направлении ул. Харьковская, водитель «Руты», не придерживаясь безопасной дистанции, повредил у коммунального транспорта обзорное зеркало. Даже не остановившись, участник аварии покинул место ДТП.
На месте уже работает инженер по безопасности движения коммунального предприятия. Ожидается приезд патрульной полиции.
Троллейбус № 234 снят с линии до полного выяснения обстоятельств.
Напомним: это уже второй случай в течение недели, когда участники исчезают с места аварии еще до приезда полиции, сообщает КП «Электроавтотранс».
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