В Сумах маршрутка подрезала троллейбус Сегодня, 7 февраля, около 9:00 на остановке «Универмаг «Киев» произошло ДТП.

Во время движения троллейбуса № 234 (осуществлял перевозку по маршруту № 7) в направлении ул. Харьковская, водитель «Руты», не придерживаясь безопасной дистанции, повредил у коммунального транспорта обзорное зеркало. Даже не остановившись, участник аварии покинул место ДТП.

На месте уже работает инженер по безопасности движения коммунального предприятия. Ожидается приезд патрульной полиции.

Троллейбус № 234 снят с линии до полного выяснения обстоятельств.

Напомним: это уже второй случай в течение недели, когда участники исчезают с места аварии еще до приезда полиции, сообщает КП «Электроавтотранс».