На Сумщине пограничники задержали индийских нелегалов В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» сотрудники Госпогранслужбы разоблачили возможный канал нелегальной миграции из России в страны Евросоюза.

Во время проверки пассажирского поезда сообщением «Москва-Киев» пограничники обнаружили четырех граждан Индии, которые следовали в Украину с культурной целью по приглашению одной из иностранных неправительственных организаций.

По результатам проведения контроля второй линии в отношении указанных иностранцев было установлено, что они при ходатайстве о въезде в Украину подали о себе заведомо ложные сведения.

Сейчас всем четырем гражданам Индии отказано в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию России.

Кроме того, оперативными сотрудниками Сумского пограничного отряда выявлены возможные факты нарушения действующего законодательства со стороны руководителя вышеупомянутой иностранной неправительственной организации, который не принял меры по своевременному выезду с территории Украины после окончания срока действия визы четырьмя гражданами Индии, которые ранее прибыли по приглашению этой организации.

О выявленных фактах сообщено Государственную миграционную службу Украины для принятия определенных законодательством мероприятий.