В Сумах неизвестный поджег чужое авто (видео) Появилось видео, как в Сумах неизвестный на «BMW» поджег другую машину и скрылся.

Происшествие произошло сегодня ночью, 7 февраля, около 00:50, возле новостройки по пр. Лушпы, 5.

На видео видно, как неизвестный за рулем «BMW X5» заехал во двор дома, вышел из машины, достал горючую жидкость с заднего сиденья и облил ею «Mazda 3» по всему периметру. Далее поджег авто и быстро исчез. «Mazda» занялась за секунды.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, таким образом мужчина решил отомстить жене. Сгорел ее автомобиль и тот, что стоял рядом. 34-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. За содеянное ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.