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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41884

В Сумах продлили карантин в школах

Сегодня, 7 февраля, в Сумах продлили карантин в школах из-за ОРВИ и гриппа.

В связи с высоким уровнем заболеваемости сумских школьников ОРВИ и гриппом, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин в учреждениях общего среднего образования до 11 февраля включительно.

Во вторник, 11 февраля, комиссия соберется еще раз и решит: восстанавливать ли учебный процесс в школах, или продолжать карантин.

По информации начальника управления образования и науки Антонины Данильченко, полученные педагогами от родителей сведения свидетельствуют о том, что сейчас по 12 школах уровень заболеваемости превышает 20%, также наблюдается превышение допустимых показателей по многим классам.

По данным отдела здравоохранения, в течение недели наблюдалась тенденция к стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей города, однако эпидемическая ситуация остается напряженной.

В инфекционных отделениях КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» и КНП «Клиническая больница № 4» количество стационарных больных, поступивших в течение недели, значительно не уменьшается, отмечается увеличение количества больных гриппом.

По данным еженедельного мониторинга за шестую неделю (с 31 января по 6 февраля) в городе зарегистрировано 2440 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 774 случая (на 24%) меньше, чем на предыдущей неделе - 3214.

Среди заболевших 60,5% (1478 человек) - дети до 18 лет, это на 36,2% меньше чем на прошлой неделе, из них школьников - 619, что на 51% меньше чем неделей ранее (1207 человек) .

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 919 на 10000 населения, что выше круглогодичный пороговый уровень и средний уровень заболеваемости (круглогодичный порог 665,3 на 10000 населения), превышение порогового уровня на 28%.

Госпитализировали за неделю 202 жителей города - 8,2% от всех больных (на прошлой неделе - 218). В динамике отмечается рост числа госпитализаций. Среди госпитализированных 64,8% (131 человек) - это дети, из них школьников – 50%.

За прошедшую неделю зарегистрировано 40 случаев заболевания гриппом (все взрослые).

Общее количество вакцинированных против гриппа с начала эпидсезона - 1173 человека.

В КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» по состоянию на 7 февраля находятся на лечении 133 ребенка на инфекционных койках. Из госпитализированных больных гриппом и ОРВИ 127 человек (85 - с ОРВИ, среднетяжелое течение; 39 - с пневмонией, один с гриппом).

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся двое детей (ОРВИ, осложненное течение).

Ежедневно с диагнозом ОРВИ поступает до 20 пациентов.

В КНП «Клиническая больница № 4» по состоянию на 7 февраля находятся на лечении 35 больных, из них 18 - с пневмонией и 17 - с ОРВИ.

В этом эпидсезоне по городу зарегистрировано два случая смерти от гриппа и ОРВИ. Оба умерших были пожилого возраста и имели ряд серьезных сопутствующих заболеваний.

Общество Карантин

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