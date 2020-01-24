В Сумах взорвался дровяной котел (видео)

Сообщение поступило от соседа. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в результате взрыва дровяного котла, в хозяйственной постройке взрывной волной частично разрушены перегородки стен и перекрытия. Кроме этого, образовалась повторная угроза взрыва, из-за газового баллона, который находился в помещении. Его спасатели вынесли в безопасное место.
На месте происшествия обеспечивали пожарную безопасность 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причина взрыва устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.