В Сумах пьяный водитель врезался в церковный забор (видео) Благодаря бдительности и своевременному сообщению граждан патрульные обнаружили и задержали мужчину, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

О ДТП, произошедшем на улице Ивана Сирко, патрульным сообщили сумчане, которые стали очевидцами события. Приехав по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину, который стоял возле автомобиля Chevrolet Aveo. Легковушка имел характерные механические повреждения. Поврежден был и забор церкви, на который совершил наезд водитель.

С самого начала общения со стражами порядка, 20-летний сумчанин пытался их убедить, что за рулем был совсем другой человек. Однако впоследствии гражданин все же признался, что именно он был за рулем легковушки и совершил ДТП. По его словам, во время движения по проспекту Михаила Лушпы, он не придерживался безопасной скорости, после чего не справившись с управлением, совершил наезд на забор, который ограждает церковь. Сам же имел явные признаки алкогольного опьянения, при этом у него не было не только никаких документов на транспортное средство, а и права управлять им.

Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат положительный - 1,14 промилле, что почти в 6 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы отстранили его от управления и составили 4 административных материалы, а именно:

- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП;

- ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) КоАП;

- ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.