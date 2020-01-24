Как сумские пожарные ликвидировали возгорание двух легковушек (видео) 7 февраля в 00:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре двух автомобилей на пр. Михаила Лушпы областного центра.

Звонила жительница дома, у которого были припаркованы транспортные средства. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что огонь охватил легковушки «Mazda 3» и «Daewoo Lanos». Порывы ветра и высокая температура горения создавали угрозу переброски пламени на расположенный рядом автомобиль «КІА» и даже жилой дом, у которого были припаркованы горящие транспортные средства.

В 1:04 удалось предотвратить опасность дальнейшего распространения огня и взрыва бензобаков автомобилей и газовой установки, которой была оборудована «Mazda». И уже в 1:08, использовав почти 3 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.