Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29400

Как сумские пожарные ликвидировали возгорание двух легковушек (видео)

7 февраля в 00:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре двух автомобилей на пр. Михаила Лушпы областного центра.

Звонила жительница дома, у которого были припаркованы транспортные средства. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что огонь охватил легковушки «Mazda 3» и «Daewoo Lanos». Порывы ветра и высокая температура горения создавали угрозу переброски пламени на расположенный рядом автомобиль «КІА» и даже жилой дом, у которого были припаркованы горящие транспортные средства.

В 1:04 удалось предотвратить опасность дальнейшего распространения огня и взрыва бензобаков автомобилей и газовой установки, которой была оборудована «Mazda». И уже в 1:08, использовав почти 3 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:35 — 60грн. 18:15 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Маленькі жінки (0+) Грета Гервіг (США, 2019)
Кино Дружба
20-55 - 70 грн.
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Наші котики (12+) Володимир Тихий (Україна, 2020)
Кино Дружба
16-40 - 70 грн
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
Кино Космос
15:55 — 60грн. 20:35 — 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.