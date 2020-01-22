Изменена мера пресечения подозреваемому, под колесами авто которого погибла женщина Сегодня, 7 февраля, по ходатайству прокуратуры Сумской апелляционный суд изменил меру пресечения на содержание под стражей без права на залог подозреваемому, под колесами авто которого погибла женщина.

Напоминаем, речь идет о ДТП, которое произошло 8 января 2020 года около 18.00 в с. Андрияшевка Роменского района. Водитель, управляя технически исправным автомобилем «Opel Kalibra», двигаясь со стороны г. Ромны, при приближении к нерегулируемому перекрестку выехал на встречную полосу движения, допустив наезд на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части. От полученных травм 30-летняя женщина погибла, ее муж находится в больнице. Согласно заключению медиков, 26-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, в тот день в 9.55 в отношении него полиция составила админпротокол за распитие алкоголя в общественном месте.

Постановлением Роменского горрайонного суда от 11 января 2020 года к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, однако он освободился под залог. Роменской местной прокуратурою 15 января 2020 года в Сумской апелляционный суд направлена жалоба на определение суда первой инстанции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.