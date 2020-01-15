Сумчане останутся ночью без воды Ночью Пришибский водозабор несколько часов не будет работать.

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 7 на 8 февраля будет приостановлена работа Пришибской насосной станции.

Станция не будет работать с 1.00 до 3.00. В это время без водоснабжения останутся дома по ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева, ул. Мира, ул. Богуна, р-н Химгородка, р-н Басы, ул. С.Табалы и прилегающих к ним улиц.

Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».