Сумчане останутся ночью без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 7 на 8 февраля будет приостановлена работа Пришибской насосной станции.
Станция не будет работать с 1.00 до 3.00. В это время без водоснабжения останутся дома по ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева, ул. Мира, ул. Богуна, р-н Химгородка, р-н Басы, ул. С.Табалы и прилегающих к ним улиц.
Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
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