В Ахтырке пьяный водитель, протрезвев, пытался подкупить копов

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицейские составили соответствующий протокол.
Сегодня, 7 февраля, мужчина пришел в отдел полиции и пытался договориться, чтобы протокол не направляла в суд, при этом передал начальнику сектора реагирования патрульной полиции 5 тыс. грн.
Указанный факт проходил в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю уведомления о подозрении.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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