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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51243

В Ахтырке пьяный водитель, протрезвев, пытался подкупить копов

Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументировано попытку подкупа полицейского.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицейские составили соответствующий протокол.

Сегодня, 7 февраля, мужчина пришел в отдел полиции и пытался договориться, чтобы протокол не направляла в суд, при этом передал начальнику сектора реагирования патрульной полиции 5 тыс. грн.

Указанный факт проходил в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю уведомления о подозрении.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Взятка полицейскому Пьяный за рулем

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