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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08751

Поджигателя авто бывшей жены нашли сумские копы (видео)

Мужчину, который поджег автомобиль оперативно разыскали сумские патрульные.

«На проспекте Михаила Лушпы загорелся автомобиль», - такое сообщение получили патрульные после полуночи.

За считанные минуты стражи порядка были уже на месте и устанавливали вероятных очевидцев и владельцев авто, которые стояли рядом, чтобы не допустить и их возгорания. Во время осмотра места происшествия, полицейские обнаружили камеру видеонаблюдения, которая была размещена на здании.

Один из жителей предоставил видеозапись, чтобы патрульные смогли быстро установить предполагаемого преступника. Видеокамера четко сняла человека, который неторопливо подъехал на автомобиле BMW, достал канистру, облил легковушку жидкостью и поджег. После этого он место происшествия оставил. Владелица автомобиля Mazda, 32-летняя женщина, узнала в злоумышленнике своего бывшего мужа. Поэтому, не теряя ни минуты, патрульные поехали к месту его проживания. У забора инспекторы обнаружили внедорожник BMW, а уже через несколько минут и самого 35-летнего водителя. В дальнейшем инспекторы его задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

«Хотел отомстить жене», - именно так объяснил мужчина свои действия. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

Право Поджог авто

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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