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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12234

Сумским творцам назначили стипендии

И.о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик подписала распоряжение «О назначении стипендии председателя облгосадминистрации ведущим творческим работникам области в 2020 году».

Среди двух десятков стипендиатов половина – жители областного центра:

Нинель Бошко - преподаватель высшей категории отдела специального фортепиано, концертмейстер Сумского высшего училища искусств и культуры им. Бортнянского;

Григорий Елишевич - сатирик-юморист, поэт, публицист, член Национального союза писателей Украины;

Юрий Кулик - артист театра им. Щепкина, ведущий мастер сцены;

Ольга Малыш - завотделом краеведческой литературы и библиографии Сумской областной научной библиотеки;

Константин Обозный – артист-вокалист Сумской областной филармонии;

Наталья Петракова - артистка Сумского областного театра для детей и юношества;

Любовь Ярцова - замдиректора по учебной работе Сумской детской художественной школы им. Лысенко, мастер по вышивке;

Владимир Смирнов - художник, член союза художников Украины;

Надежда Гудилко - художник-реставратор, заслуженный мастер народного творчества Украины.

Общество Искусство Стипендии

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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