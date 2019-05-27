Сумским творцам назначили стипендии

Среди двух десятков стипендиатов половина – жители областного центра:
Нинель Бошко - преподаватель высшей категории отдела специального фортепиано, концертмейстер Сумского высшего училища искусств и культуры им. Бортнянского;
Григорий Елишевич - сатирик-юморист, поэт, публицист, член Национального союза писателей Украины;
Юрий Кулик - артист театра им. Щепкина, ведущий мастер сцены;
Ольга Малыш - завотделом краеведческой литературы и библиографии Сумской областной научной библиотеки;
Константин Обозный – артист-вокалист Сумской областной филармонии;
Наталья Петракова - артистка Сумского областного театра для детей и юношества;
Любовь Ярцова - замдиректора по учебной работе Сумской детской художественной школы им. Лысенко, мастер по вышивке;
Владимир Смирнов - художник, член союза художников Украины;
Надежда Гудилко - художник-реставратор, заслуженный мастер народного творчества Украины.
Ученики Сумской художественной школы им. М.Г.Лысенко приняли участие в Международном детском и молодежном конкурсе талантов «GOLD EUROPE 2020» при поддержке...
25 жовтня о 17:30 в рамках циклу лекцій «Про мистецтво» відбудеться творча зустріч з автором персональної виставки Ігорем Ройченком....
Цикл лекцій «Про мистецтво» у міській галереї триває....
Работы эксцентричной, необычной, иногда шокирующей Ирины Гаршиой можно увидеть в Сумской городской галерее в рамках выставки «Вредные и полезные привычки»....
Відкрита дискусія «Мистецтво в Сумах» пройде 28 травня у Дворику на Кузнечній (Кузнечна, 2)....