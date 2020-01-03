На Сумщине определены учебные заведения, на базе которых будет проводиться ВНО для лиц с особыми образовательными потребностями При формировании сети пунктов тестирования будет учтена возможность прохождения внешнего оценивания лицами с особыми образовательными потребностями, которым будут созданы специальные условия на пунктах проведения ВНО.

По словам директора областного Департамента образования и науки Виктории Гробовой, в каждом округе определены учебные заведения, на базе которых будет проводиться внешнее независимое оценивание для лиц с особыми образовательными потребностями. В частности это СумГПУ им. А.С. Макаренко (корпус А), Глуховское высшее профессиональное училище, Конотопская общеобразовательная школа №5, Ахтырская общеобразовательная школа №1, Роменское высшее профессиональное училище, Шосткинская общеобразовательная школа №5.

В этих заведениях имеются пандусы, проводится работа по обустройству туалетных комнат универсальной кабиной, доступной для лиц, передвигающихся на колесных креслах, приобретению столов, пригодных для письма на инвалидной коляске.

Справка

В прошлом году на Сумщине было 14 участников ВНО, которые нуждались в помощи переводчика жестового языка в аудитории во время проведения тестирования; глухие и лица с нарушением слуха лица с нарушением зрения; лица с нарушением опорно-двигательного аппарата; лица, которым установлен электрокардиостимулятор или другое электронное устройство; лица, которые нуждались в периодического осуществления индивидуальных медицинских процедур и лица, имевшие заболевания, требующие постоянного медицинского наблюдения.