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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:29410

Сумские чиновники считают, что Сумщина не так уж и экологически опасна

В средствах массовой информации появился рейтинг экологической безопасности регионов подготовлен изданием «Фокус» под заголовками «Сумская область лидер по производству опасных отходов в Украине».

Такой заголовок Департамент экологии и охраны природных ресурсов Сумской ОГА побудил досконально, критически проработать статью, а следовательно, и провести краткий анализ текущей ситуации.

Первое, что бросилось в глаза это единицы измерения рядом с цифрами предлагаемых для сравнения по образованным в 2018 году отходам 1- 4 классов опасности.

Сумская область - 8805,5 кг / км2 - «лидер по показателям образования опасных отходов» по данным издания;

Днепропетровская область - 7636,3 т / км2. Если перевести в килограммы - 7636300 кг / км2. Так, по Сумской области речь идет об отходах 1-3 классов опасности, а по Днепропетровской 1-4 классы, но единицы измерения массы должны быть корректными для сравнения.

Кроме того, в «Перечень субъектов хозяйствования, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по объему образования отходов за 2018» предприятия Сумщины не попали.

В соответствии с Перечнем областей, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по объему образованных отходов 1-4 классов опасности за 2018 год, обнародованном на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Сумщина образует 852,21 тыс. тонн, что составляет 0,24% от общего количества образованных в 2018 году отходов 1-4 класса опасности (всего по Украине 352333,92тис. тонн).

Анализируя информацию с сайта Государственной службы статистики Украины, видим, что Сумская область за 2018 год образовала отходов I-III класса опасности 138,1 тыс. тонн, что составляет 22% от общего количества образованных в Украине отходов I-III класса опасности (5794,73 кг / км. кв.), из них - 136,774 тыс. тонн - это отходы железного купороса ПАО «Сумыхимпром» (III класса опасности). При этом Сумщина в этом рейтинге не первая, как указано в обнародованном рейтинге, а на втором месте после Донецкой области, в которой образовалось 24,3% от общеукраинского объема (без учета временно оккупированных территорий Донецкой области).

Теперь анализируем ситуацию по количеству удаленных отходов II - III классов опасности по состоянию на 01.01.2019.

На территории области имеем основные зарегистрированные места удаления отходов II-III классов опасности:

- отвал фосфогипса (4 класс опасности) и железного купороса (3 класс опасности) ПАО «Сумыхимпром»;

- шламонакопители твердых отходов II - IV класса опасности ПАО «Шосткинский завод химических реактивов»;

- полигон по золоудалению и захоронению промышленных отходов III - IV класса опасности ООО «ПО Свема».

- шламонакопители цеха перекачки и подготовки нефти Качановского месторождения ПАО «Укрнафта НГДУ «Ахтырканефтегаз»;

- Реконструированный шламонакопитель НГДУ «Ахтырканефтегаз» Качановского месторождения.

Согласно официальным данным Государственной службы статистики Украины на территории Сумской области по состоянию на 01.01.2019 удалены - 2297,5 тыс. Тонн отходов I-III класса опасности, что составляет 18,8% от общего количества удаленных отходов I-III класса опасности по Украине и здесь мы на 2-ом месте после Запорожской области (62,6%).

Из 2297,5 тыс. тонн отходов I-III класса опасности отходов железного купороса (III класса опасности) составляют - 2230941,825 тонн, что составляет - 97%.

В соответствии с перечнем областей, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в 2018 году, вклад Сумщины в общеукраинский объем выбросов загрязняющих веществ составляет 0,82% (20,77 тыс. тонн).

Валовые выбросы загрязняющих веществ ПАО «Сумыхимпром» составляют 16% от общего количества выбросов по области, на втором месте ООО «Сумытеплоэнерго» - 12,74%, третьи - Сумское ЛПУМГ - 11,68%.

При этом ни одно из предприятий Сумщины не попало по результатам 2018 года в «Перечень крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха Украины».

В статье указано, что в 2018 году было выдано на 168 разрешений на выбросы больше чем в предыдущем 2017 году и представлено это так, что увеличилась нагрузка на окружающую среду.

Риторический вопрос: «А если предприятие работает без разрешения, то оно не несет нагрузки на атмосферный воздух?»

А почему бы не взглянуть на это с другой стороны: субъекты хозяйствования выходят из тени и оформляют разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, что позволяет регулировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, устанавливать условия и требования и учитывать эти самые выбросы. Реально ситуация с выданным разрешениям выглядит следующим образом.

Так, в 2018 году Департаментом экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации выдано 360 разрешений для субъектов хозяйствования II и III группы, а в 2017 – 351.

Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины для субъектов хозяйствования Сумской области I группы выдано 5 разрешений; в 2017 - 2. То есть увеличение произошло не на 168, а только на 12 разрешений.

А вот в «Перечень субъектов хозяйствования, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по сбросам загрязненных сточных вод в водные объекты за 2018» предприятия Сумщины, к сожалению попали.

Это Коммунальное предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета (объем сбросов - 12,56 млн м куб.), Коммунальное предприятие производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» Шосткинского городского совета (объем сбросов – 3,862 млн куб. м) и ПАО «Сумыхимпром» (объем сбросов - 2,893 млн.м.куб). Сбросы указанных выше субъектов хозяйствования составляют - 83% от общего количества сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты области. А вклад Сумщины составляет 2,43% от общеукраинского.

Проведенный анализ базируется исключительно на статистических данных опубликованных на официальных сайтах Минприроды, Госкомстата и данных областного реестра мест удаления отходов, говорится в сообщении.

Общество Экология

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