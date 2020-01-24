У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України 10 лютого о 14.00 відбудеться презентація нової книги доктора філософських наук, професора СумДУ Івана Мозгового «Роси, або Переддень України».

Презентація відбудеться у Сумській міській центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка (м. Суми, вул. Кооперативна, 6).

Книга заснована на аналізі численних документів та фактичних матеріалів, на основі якого наведено нетрадиційний погляд на давню цивілізацію в Україні протягом перших 70-ти століть її історії, починаючи з часів «після потопу», в контексті еволюції Космосу як форми буття Всесвіту. На підтвердження ідеї наводяться писемні, археологічні, лінгвістичні, міфологічні та інші дані. На підставі фактів показана багатогранна картина Античності на українських теренах. Для книги характерна аргументованість, а також полемічний, порівняльний аналіз та відносна стислість викладу. Книга призначена для науковців, студентів усіх спеціальностей і форм навчання, усіх, хто цікавиться минулим рідної землі.