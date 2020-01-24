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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05280

На Сумщине дали пожизненное за убийство

Прокуратура добилась пожизненного лишения свободы для рецидивиста, который за гостеприимство женщине отплатил убийством.

Сумская местная прокуратура добилась более сурового наказания для 40-летнего жителя Полтавской области, который лишил жизни 66-летнюю женщину. По приговору Полтавского апелляционного суда от 7 февраля 2020 обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве, совершенном лицом, ранее совершившим подобное преступление, и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Трагедия произошла 30 августа 2017 в с. Косивщина Сумского района. Потерпевшая возвращалась в вечернее время домой. На остановке общественного транспорта к ней подошел мужчина, чтобы узнать маршрут по городу. Выяснилось, что он не успел на последний автобус в Гадяч, поэтому решил заночевать на железнодорожном вокзале. Поскольку случайный знакомый оказался земляком, потому что женщина некоторое время проживала в Гадяцком районе, она предложила ему собственное жилье. Злоумышленник вместе с женщиной поехали в с. Косовщину, где проживала потерпевшая. А уже на утро ее окровавленное тело нашел внук. Из дома пропали около 2 тыс. Грн, золотое кольцо и серьги. На теле женщины эксперты насчитали 37 ножевых ранений.

Как выяснилось, обвиняемый в мая 2017 года освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет, отбывая наказание за убийство. В суде мужчина свою вину не признал, утверждал, что сначала согласился переночевать у женщины, но когда подходили к дому, то ему позвонила жена, на почве ревности категорически запретила ему оставаться в доме незнакомки. Поэтому человек пешком вернулся в город.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, несмотря на показания обвиняемого, его вина подтверждена собранными доказательствами. По решению Сумского районного суда 11 марта 2019 человека признан виновным по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим подобное преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его, настаивая на пожизненном наказании.

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