В Шостке умер младенец

Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи.
К сожалению, ребенок скончался.
Была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители.
По данному факту будет проводиться проверка, пишет Шостка.инфо.
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