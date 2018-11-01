В Шостке умер младенец Сегодня, 7 февраля, в Шосткинскую детскую больницу из Ямполя в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте 1 месяца.

Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенок скончался. Была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители. По данному факту будет проводиться проверка, пишет Шостка.инфо.