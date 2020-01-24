В Сумском погранотряде новобранцы приняли присягу Сегодня, 7 февраля, в Сумском пограничном отряде состоялось торжественное принятие присяги вновь прибывшими военнослужащими, призванными на военную службу по контракту в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Военную присягу на верность своему народу и Отечеству составили 9 пограничников, среди которых - 1 женщина. Военный священных (капеллан) отец Николай Карпенко провел обряд освящения, сбрызнув каждого бойца святой водой. Отец пожелал всем крепкого здоровья и Божьего благословения. Сейчас военнослужащие выбыли в подразделения охраны государственной границы пограничного отряда для дальнейшего выполнения задач по назначению.