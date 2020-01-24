В Сумском погранотряде новобранцы приняли присягу

Военную присягу на верность своему народу и Отечеству составили 9 пограничников, среди которых - 1 женщина.
Военный священных (капеллан) отец Николай Карпенко провел обряд освящения, сбрызнув каждого бойца святой водой. Отец пожелал всем крепкого здоровья и Божьего благословения.
Сейчас военнослужащие выбыли в подразделения охраны государственной границы пограничного отряда для дальнейшего выполнения задач по назначению.
Сегодня, 6 февраля, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
4 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку...
Пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни во время осмотра поезда обнаружили тайник с партией печатной продукции....
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