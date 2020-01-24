В Шостке продолжили карантин

Обсуждался вопрос состояния заболеваемости ОРВИ и целесообразности продолжения карантина. Напомним, занятия в учебных заведениях были прекращены с 31 января.
Начальник управления образования Наталия Сергейко сообщила: согласно мониторинга, уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников немного увеличился. А главный врач детской больницы Татьяна Гончар проинформировала, что в стационаре лечебного учреждения стало гораздо больше больных. 2 заболевших детей находятся в реанимации.
По данным заведующей Шосткинским горрайотделом Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины Ирины Хамицевич, благодаря карантину, заболеваемость существенно снизилась. Если в течение недели, когда были прекращены занятия, число заболевших составило 542 чел., из них 441 ребенок, то на этой неделе – 444 (281 ребенок).
«Заболеваемость ниже эпидемического порога на 9,4%», – проинформировала Ирина Хамицевич.
Заместитель городского головы Нина Сиваева предложила продолжить карантин в учебных заведениях до вторника, 11 февраля, включительно. Ее предложение было поддержано.
В понедельник комиссия ТБЧС снова проанализирует ситуацию и примет решение продолжать или нет карантин, пишет Шостка.инфо.
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