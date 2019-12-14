В Сумах вместо памятника Ярославу Мудрому теперь декоративная скульптура: реакция соцсетей Сумской исполком в рабочем порядке (то есть непублично) внес изменения в свое же решение от августа 2019 года об установке памятника Ярославу Мудрому, в котором заменил слово «памятник» на словосочетание «декоративная скульптура».

Теперь даже не нужно отвечать на петиции сумчан, которые требовали снести не совсем удачный памятник, другие высказывались наоборот за сохранение (среди последних было большинство сумских чиновников).

Пользователи Фейсбука неоднозначно восприняли новость о том, что в Сумах установили декоративную скульптуру великому князю.