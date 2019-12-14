В Сумах вместо памятника Ярославу Мудрому теперь декоративная скульптура: реакция соцсетей

Теперь даже не нужно отвечать на петиции сумчан, которые требовали снести не совсем удачный памятник, другие высказывались наоборот за сохранение (среди последних было большинство сумских чиновников).
Пользователи Фейсбука неоднозначно восприняли новость о том, что в Сумах установили декоративную скульптуру великому князю.
В прошлом году появление в Сумах скульптуры Ярослава Мудрого на пересечении ул. Ильинской и Ярослава Мудрого вызвало в городе настоящий...
Продай собаку - заплати за газ: в сети эмоционально отреагировали на заявление одного из «слуг народа»....
Традиционно в Сумах главную елку наряжают на площади Независимости....
Сегодня, 15 декабря, нардеп-списочник от «Слуги народа» сообщил в Фейсбуке о нападении на него неизвестных....
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