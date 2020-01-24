Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:48279

«Food Centre-СумГУ» и «Рятувальник» разошлись миром

В контрольном матче, который сегодня состоялся в Сумах, зафиксирована боевая ничью - 2:2.

Дублем в составе сумской команды отличился Виталий Катеринин, у роменчан забивали Сергей Бабынин и Владимир Чухненко.

Спорт Футзал

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Сумские футзалисты примут кременчужан
Вчера 13:45

Сумские футзалисты примут кременчужан

«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с командой из Полтавщины....

Вторая футзальная лига: сумская группа отыграла 4-й тур
06.02.2020 14:56

Вторая футзальная лига: сумская группа отыграла 4-й тур

5 февраля на паркете спорткомплекса СумГПУ были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Второй лиги Группы 6....

Сумские футзалисты сыграют с роменскими
06.02.2020 13:00

Сумские футзалисты сыграют с роменскими

Вместо кубковой встречи «Food Centre-СумДУ» проведет контрольную....

Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал кубка Украины без борьбы
06.02.2020 09:27

Сумские футзалисты вышли в четвертьфинал кубка Украины без борьбы

Ответный матч 1/8 Кубка Украины «FoodCentre-СумДУ» против львовского «Максимуса» не состоится....

Сумчан приглашают на матч Кубка Украины по футзалу
06.02.2020 08:04

Сумчан приглашают на матч Кубка Украины по футзалу

В пятницу, 7 февраля, в Сумах состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Украины....

Новости

В Сумах продлили карантин в школах
Вчера 11:41
На «Сумском НПО» новый директор
Вчера 10:47
В Сумах почти в полтора раза подорожала вода
06.02.2020 10:54
Под ночной домашний арест отправил суд сумчанина, который сжег автомобиль бывшей жены
Вчера 20:09
«Food Centre-СумГУ» и «Рятувальник» разошлись миром
Вчера 19:48
В Шостке продолжили карантин
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В Сумах вместо памятника Ярославу Мудрому теперь декоративная скульптура: реакция соцсетей
Вчера 17:49
В Сумском погранотряде новобранцы приняли присягу
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В Шостке умер младенец
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Сумчан приглашают на тренировку по спортивному ножевому бою
Вчера 17:10
Сумские чиновники считают, что Сумщина не так уж и экологически опасна
Вчера 16:29
На Сумщине определены учебные заведения, на базе которых будет проводиться ВНО для лиц с особыми образовательными потребностями
Вчера 15:50
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Афиша

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1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
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Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 16:45 17:45 19:00 20:00 21:15 22:30
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Погані хлопці назавжди (16+) Аділь Ель Арбі, Білал Фалла (США, 2020)
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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