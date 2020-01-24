«Food Centre-СумГУ» и «Рятувальник» разошлись миром

Дублем в составе сумской команды отличился Виталий Катеринин, у роменчан забивали Сергей Бабынин и Владимир Чухненко.
«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с командой из Полтавщины....
5 февраля на паркете спорткомплекса СумГПУ были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Второй лиги Группы 6....
Вместо кубковой встречи «Food Centre-СумДУ» проведет контрольную....
Ответный матч 1/8 Кубка Украины «FoodCentre-СумДУ» против львовского «Максимуса» не состоится....
В пятницу, 7 февраля, в Сумах состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Украины....