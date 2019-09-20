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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:09486

Под ночной домашний арест отправил суд сумчанина, который сжег автомобиль бывшей жены

Ковпаковский районный суд избрал мужчине, который сегодня ночью поджег машину бывшей жене.

Два месяца он будет под ночным домашним арестом с 22:00 по 7:00, сообщила пресс-секретарь суда Виктория Сырицина, пишет UA:СУМИ.

Прокуратура просила для него содержания под стражей. По ходатайству адвоката подозреваемого заседание было закрытым.

Если вину мужчины докажут ему грозит лишение свободы от 3-х до 10 лет.

Напомним: мужчина поджег автомобиль экс-жены ночью 7 февраля в спальном районе Сум. Таким образом решил отомстить. Момент поджога зафиксировала камера наблюдения, установленная на соседнем здании. Полиция задержала мужчину.

Право Поджог авто

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