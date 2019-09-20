Под ночной домашний арест отправил суд сумчанина, который сжег автомобиль бывшей жены

Два месяца он будет под ночным домашним арестом с 22:00 по 7:00, сообщила пресс-секретарь суда Виктория Сырицина, пишет UA:СУМИ.
Прокуратура просила для него содержания под стражей. По ходатайству адвоката подозреваемого заседание было закрытым.
Если вину мужчины докажут ему грозит лишение свободы от 3-х до 10 лет.
Напомним: мужчина поджег автомобиль экс-жены ночью 7 февраля в спальном районе Сум. Таким образом решил отомстить. Момент поджога зафиксировала камера наблюдения, установленная на соседнем здании. Полиция задержала мужчину.
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