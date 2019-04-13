Сумская силачка стала чемпионкой Украины третий раз 16-летняя сумчанка выиграла чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди 20-летних.

В Коломые (Ивано-Франковская обл.) завершился чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.

Отлично выступила на соревнованиях сумчанка Владислава Дорош, которая стала чемпионкой в весовой категории до 71 кг. 16-летняя сумчанка показала сумму 177 кг (рывок 77 кг + толчок 100 кг).

В прошлом году наша силачка взяла четыре медали на различных чемпионата Украины: сначала было «золото» среди девушек до 16 лет, затем среди юниорок до 20 лет и «бронза» среди молодежи до 23 лет и на взрослом чемпионате.

Подготовил спортсменку тренер Вадим Васильченко (ДЮСШ «Украина»).