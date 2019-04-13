Сумская силачка стала чемпионкой Украины третий раз

В Коломые (Ивано-Франковская обл.) завершился чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.
Отлично выступила на соревнованиях сумчанка Владислава Дорош, которая стала чемпионкой в весовой категории до 71 кг. 16-летняя сумчанка показала сумму 177 кг (рывок 77 кг + толчок 100 кг).
В прошлом году наша силачка взяла четыре медали на различных чемпионата Украины: сначала было «золото» среди девушек до 16 лет, затем среди юниорок до 20 лет и «бронза» среди молодежи до 23 лет и на взрослом чемпионате.
Подготовил спортсменку тренер Вадим Васильченко (ДЮСШ «Украина»).
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