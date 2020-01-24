Сумской скороход вошел в ТОП-10 в мире за 2010-е Рейтинги ТОП-10 легкоатлетов за десятилетие обнародовало спортивное американское издание Track & Field News.

Сумской скороход Иван Главан занял 7-е место в ретинге спортсменов-ходоков на 50 км.

Такдще в списках несколько других украинцев. Богдан Бондаренко стал вторым в списке лучших прыгунов десятилетия в мире. Первое место занял катарец Баршим. В первых десятках в своих дисциплинах также вошли Ольга Саладуха (тройной прыжок, четвертое место), Юлия Левченко (прыжки в высоту, десятое место), Анна Касьянова (многоборье, седьмое место).

Track & Field News также вручает ежегодную премию лучшим легкоатлетам мира. Мужчины награждаются ею с 1959 года, а женщины - с 1974-го. В 2013 году ее выиграл Богдан Бондаренко. Дважды становился лучшим прыгун с шестом Сергей Бубка (1988, 1991 годы) и однажды метатель молота Юрий Седых (1986).