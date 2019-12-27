«Альянс» проиграл харьковскому «Металлисту»

Матч завершился разгромом, - 4:0 победили харьковчане, забив по два мяча в каждом из таймов.
5 февраля в Кривом Роге ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района провела первый матч в кубке Единства по футболу....
4 февраля липоводолинский «Альянс» провел первую контрольную встречу в межсезонье....
Андрей Анцибор и ФК «Альянс» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон....
Журналисты сайта Zbirna.com составили символическую сборную: 33 лучших футболиста Украины за 10 лет....
Десять футбольных клубов Украины подали заявки на участие в чемпионате Второй украинской лиги....