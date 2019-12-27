«Альянс» проиграл харьковскому «Металлисту» Сегодня, 8 февраля, в Высоком под Харьковом на базе прошел контрольный матч между перволиговым «Металлистом 1925» и липоводолинским «Альянсом».

Матч завершился разгромом, - 4:0 победили харьковчане, забив по два мяча в каждом из таймов.