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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29276

Сумчане голосуют за капремонт летней эстрады

На сайте онлайн-петиций зарегистировано обращение «Летняя эстрада. Капитальный ремонт».

«Вынести на рассмотрение депутатам вопрос о выполнении капитального ремонта летней эстрады в парке им. Кожедуба. Молодежи города нужна качественная площадка для культурно-массовых мероприятий», - написал автор петиции Посудевский Владислав Валентинович.

Дата начала сбора подписей: 7 февраля 2020 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: в 2018 году уже была петиция о капремонте летней эстрады. Она быстро собрала необходимое количество голосов, а ответа ждала почти полгода. В нем было традиционно сказано, что денег нет, но мы поищем. В прошлом году так и не нашли…

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