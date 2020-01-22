Сумчане голосуют за капремонт летней эстрады На сайте онлайн-петиций зарегистировано обращение «Летняя эстрада. Капитальный ремонт».

«Вынести на рассмотрение депутатам вопрос о выполнении капитального ремонта летней эстрады в парке им. Кожедуба. Молодежи города нужна качественная площадка для культурно-массовых мероприятий», - написал автор петиции Посудевский Владислав Валентинович.

Дата начала сбора подписей: 7 февраля 2020 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: в 2018 году уже была петиция о капремонте летней эстрады. Она быстро собрала необходимое количество голосов, а ответа ждала почти полгода. В нем было традиционно сказано, что денег нет, но мы поищем. В прошлом году так и не нашли…