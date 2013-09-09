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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:56590

В Сумах разрушается памятник Сахару

Памятник Сахару, которому еще нет и 10 лет, уже разрушается.

Памятник Сахару в Покровском сквере, открытый на День города в 2010 году, за 10 лет пришел в такое состояние, что сумчане начинают его стесняться.

Актуальные фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева. На них видно, что плитка вокруг памятника потрескалась и начала проваливаться, некоторые фонари, которые уже и так давно не работают, выбиты. Кроме того, со ступенек исчезла одна из гранитных плит.

Надеемся, к 365-летию города власти обратят внимание на один из символов города.

Фото
Общество Памятник Сахару

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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