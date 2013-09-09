В Сумах разрушается памятник Сахару

Памятник Сахару в Покровском сквере, открытый на День города в 2010 году, за 10 лет пришел в такое состояние, что сумчане начинают его стесняться.
Актуальные фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева. На них видно, что плитка вокруг памятника потрескалась и начала проваливаться, некоторые фонари, которые уже и так давно не работают, выбиты. Кроме того, со ступенек исчезла одна из гранитных плит.
Надеемся, к 365-летию города власти обратят внимание на один из символов города.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....
Новую традицию – восходить на вершину памятника Сахару – запустили в День города.... 9