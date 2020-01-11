БК «СумДУ» проиграл в Николаеве

Матчи 13-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между «Нико-Баскета» и «СумДУ» имел вывеску борьбы за второй место в группе 1. Играли вторая команда против третьей. Однако борьба была только в первой четверти, дальше инициативой завладели хозяева, которые довели игру до разгрома 97:67 (21-22, 30-12, 19-16, 27-17).
Лучшими в составе сумчан были: Илья Кабацюра – 19 очков + 9 подборов + 5 передач, Игорь Юркевичус – 19 очков + 3 блок-шота…
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