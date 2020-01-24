«Сумчанка» стала чемпионом Украины по индорхоккею

7-9 февраля в Борисполе проходил финальный тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.
На базе местной ДЮСШ прошли игры в двух группах – за 1-4-е и 5-8-е места.
За призовые места боролись только сумские команды. Результаты игр:
«ИФК СумДПУ» – «Динамо» 3:6
Сборная Сумской области – «Сумчанка» 1:13
«Сумчанка» – «Динамо» 10:3
«ИФК СумДПУ» – Сборная Сумской области 10:1
«ИФК СумДПУ» – «Сумчанка» 1:12
Сборная Сумской области – «Динамо» Сумы 2:4
Итоговое турнирное положение: «Сумчанка» – 12 очков, «Динамо» – 9 очков, «ИФК СумДПУ» – 6 очков, Сборная Сумской области – 3 очка.
Полуфиналы:
1-4-е места:
«Сумчанка» – Сборная Сумской области 13:0
«Динамо» – «ИФК СумДПУ» 0:10.
Финалы:
За 3-е место: Сборная Сумской области – «Динамо» 3:5
За 1-е место: «Сумчанка» – «ИФК СумДПУ» 11:3
Игры за 5-8-е места:
ХК «Колос» Борисполь – Сборная Полтавы 6:4
«СумДУ» – «ОДЮСШ-КСД» Сумы 0:4
«Колос» – «СумДУ» 4:2
Сборная Полтавы – «ОДЮСШ-КСД» 6:6
«СумДУ» – Сборная Полтавы 4:7
ХК «Колос» Борисполь – «ОДЮСШ-КСД» Сумы 1:0
Итоговое турнирное положение: «Колос» – 12 очков, «ОДЮСШ-КСД» – 7 очков, Сборная Полтавы – 7 очков, «СумДУ» – 3 очка.
Полуфиналы:
«Колос» – «СумДУ» 5:0
Сборная Полтавы – «ОДЮСШ-КСД» 3:6
Финалы:
За 7-ое место: «СумДУ» – Сборная Полтавы 1:2
За 5-е место: «Колос» – «ОДЮСШ-КСД» 2:1
Уже на следующей неделе «Сумчанка» сыграет на кубке европейских чемпионов, который разыграют в Гааге (Нидерланды).
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