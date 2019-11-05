В Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу

В этом году турнир решили начать зимой, так как есть помещение для этого. Через месяц пройдет еще один тур в зале, дальше будут пляжные туры, но уже не в Сумах. Туры являются рейтинговыми соревнованиями, на которых каждый игрок завоевывает себе очки. Чемпион Украины определится в финальном туре, который пройдет осенью.
В Сумах прошел двухзвездочный тур среди мужчин (13 пар) и женщин (7 пар).
Призеры:
Мужчины:
1. Дмитрий Бахматов / Станислав Глазко (Николаев)
2. Игорь Венгеровский / Денис Бурма (Харьковская обл.)
3. Святослав Карвацкий / Станислав Степаненко (Киев)
Лучшими среди сумчан стали Игорь Скрынник и Денис Подойницын – пятое место.
Женщины:
1. Ирина Охримчук / Валерия Булаковская (Николаев)
2. Екатерина Удовенко / Елизавета Тарасенко (Сумы)
3. Светлана Коровина / Яна Негребецкая (Киев)
Сумчанки Кристина Ермоченко и Кристина Резникова стали четвертыми.
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