В Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу 7-9 февраля в Центре развития пляжного волейбола СумГУ прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В этом году турнир решили начать зимой, так как есть помещение для этого. Через месяц пройдет еще один тур в зале, дальше будут пляжные туры, но уже не в Сумах. Туры являются рейтинговыми соревнованиями, на которых каждый игрок завоевывает себе очки. Чемпион Украины определится в финальном туре, который пройдет осенью.

В Сумах прошел двухзвездочный тур среди мужчин (13 пар) и женщин (7 пар).

Призеры:

Мужчины:

1. Дмитрий Бахматов / Станислав Глазко (Николаев)

2. Игорь Венгеровский / Денис Бурма (Харьковская обл.)

3. Святослав Карвацкий / Станислав Степаненко (Киев)

Лучшими среди сумчан стали Игорь Скрынник и Денис Подойницын – пятое место.

Женщины:

1. Ирина Охримчук / Валерия Булаковская (Николаев)

2. Екатерина Удовенко / Елизавета Тарасенко (Сумы)

3. Светлана Коровина / Яна Негребецкая (Киев)

Сумчанки Кристина Ермоченко и Кристина Резникова стали четвертыми.