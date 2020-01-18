Сумская биатлонистка с бронзой кубка IBU Первый медальный успех февраля пришел к украинской сборной на шестом этапе Кубка IBU в итальснком Мартелл-валь-Мартелло – в масс-старте на 60 участниц у женщин.

Как это обычно случается в масс-стартах, каждый огневой рубеж отсеивал претенденток на призовые места. С одной лишь особенностью – учитывая количество девушек, вышедших на старт, лидирующая группа оставалась довольно большой: к первой стойке в полуминуте с лидером шли еще дюжина участниц, пишет biathlon.com.ua.

Надежды на призы сохраняли и две украинки – сумчанка Юлия Журавок и Ольга Абрамова, чисто прошедшие две лежки. Но на третьей стрельбе пути наших девушек разошлись. Оля еще по ходу дистанции понемногу теряла скорость, увеличивая отставание от соперниц. Зато Юля и на дистанции выглядела здорово, и рубеж вновь прошла безошибочно! В результате в борьбе за золото у Журавок оставалась всего одна соперница – француженка Каролин Коломбо, с которой Юля синхронно пришла на решающую стрельбу.

Чистая стрельба фактически гарантировала победу, однако нервы в решающий момент не позволили отработать идеально. Коломбо и вовсе оставила незакрытыми две мишени, оставшись без шансов на подиум. Журавок же ушла на один штрафной круг, и хотя на дистанцию все так же отправилась лидером, «на плечах» украинки повисли уже две соперницы – Франциска Хильдебранд и Ида Лиен.

В этой компании лишь у норвежки было два промаха в гонке, и на последнем круге 22-летняя Лиен подтвердила статус быстрейшей лыжницы в тройке претенденток на победу. Уже в середине заключительного круга она создала приличный задел, с которым довела гонку до логического завершения – первой в карьере международной победы!

Серебро завоевала Хильдебранд, второй день подряд в Мартелле упускающая победу на последнем круге дистанции. А на бронзовую ступень подиума поднялась наша спортсменка, для которой это – первый личный подиум в сезоне и первый во взрослой карьере – в контактных гонках! До этого были успехи лишь в индивидуалках и спринтах. Поздравляем, Юля!!!

Ольга Абрамова также провела довольно неплохой старт, заработав на двух стойках всего два круга штрафа. При этом Оле пока не удается вернуть привычный ход по дистанции, и такая качественная стрельба привела ее сегодня на 13-е место.

Всего на одном рубеже случился завал у Надежды Белкиной, но эта роковая вторая стрельба лежа обернулась тремя кругами штрафа, после которых до окончания гонки Надя сумела подняться в двадцатку лучших, финишировав 19-й.

Екатерина Бех на трассе выглядела довольно неплохо, но стабильности в стрельбе при этом немного не хватает. В этой гонке у Кати пять промахов и 28-й результат. Еще одна наша участница Анастасия Рассказова не смогла закончить гонку, сойдя на втором круге.

В общем зачете лучшей из украинок остается Ольга Абрамова, сохраняющая 12-ю строчку в тотале.

Масс-старт-60. Женщины

1. Ида Лиен (0+1+1+0) 37:22,5

2. Франциска Хильдебранд (0+0+1+0) +13,6

3. Юлия Журавок (0+0+0+1) +20,8

...

13. Ольга Абрамова (0+0+1+1) +1:17,7

19. Надежда Белкина (0+3+0+0) +1:47,6

28. Екатерина Бех (2+1+2+0) +2:44,6

DNF Анастасия Рассказова (2)