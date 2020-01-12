Сумские баскетболисты снова уступили в Николаеве Повторный матч против «Нико-Баскета» завершился минимальной победой хозяев.

Матчи 13-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между «Нико-Баскетом» и «СумДУ» имел вывеску борьбы за второй место в группе 1. Играли вторая команда против третьей. В первой игре борьбы не получилось, - минус 30 очков тому подтверждение.

Во второй игре шла равная борьба всю игру, но победа снова осталась за николаевцами 85:83 (24-22, 24-21, 25-21, 12-19).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 26 очков + 6 перехватов, Илья Кабацюра – 17 очков + 6 подборов, Григорий Алтухов – 14 очков + 6 подборов + 5 передач, Александр Белла – 12 очков + 8 подборов, Антон Решетило – 9 очков + 10 подборов + 5 передач.

Остальные матчи тура:

«Новомосковск» (Новомосковск) – «Мариуполь» (Мариуполь) 69:96, 48:95.

«Политехник» (Харьков) – «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5 (Днепр) 85:73, 91:81.

«Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2» (Кривой Рог) – «Инваспорт-ДОС ДЮСШ» (Днепр) 113:72, 116:55.

После 13 туров лидирует «Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2» - 46 очков (22 победы – 1 поражение), дальше – «Нико-Баскет» - 40 (18-4), «СумДУ» - 37 (15-7), «Политехник» - 36 (14-8)…

Следующие матчи сумчане проведут дома против БК «Мариуполь», у которого 34 очка (12-10) и шестое место.