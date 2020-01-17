На Сумщине за неделю зарегистрировано 47 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 49 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий и 5 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 6 млн. 330 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
За прошедшую неделю случаев гибели людей на пожарах систем не зарегистрировано, травмировано 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий...
В результате пожаров погибло один человек. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
Почти ежедневно в пожарно-спасательной службы области поступают сообщения со стационарных и мобильных телефонов с просьбой о помощи от жителей области,...
В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий и 2 единицы автотракторной техники....
Сегодня, 17 января, на базе Сумского областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса» состоялись тактико-специальные учения по тушению условного пожара....