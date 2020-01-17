На Сумщине за неделю зарегистрировано 47 ЧП В результате пожаров погиб один человек и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 49 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий и 5 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 6 млн. 330 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.