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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю зарегистрировано 47 ЧП

В результате пожаров погиб один человек и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 49 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий и 5 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 6 млн. 330 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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