Сумские коммунальщики тоже не довольны разделением счетов за газ Сегодня, 10 февраля, на аппаратном совещании в мэрии восстал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- У меня вопрос к «Сумыгазу» по расчетам, - поднялся Александр Вегера. – Все знают, что населению пришли две платежки – за транспортировку и за сам газ. Что касается предприятий, то у нас было такое разделение еще в прошлом году. Но в этом году, когда мы не берем газ вообще уже четыре месяца, мне снова пришла транспортировка газа. Понятно, что когда мы в летний период времени берем газ для изготовления асфальтобетона, это в месяц не одна сотня тысяч, а это миллионы гривен. Теперь снова пришел счет не понятно за что. Хотя у нас на балансе своя газораспределительная подстанция, мы сети свои обслуживаем сами, у нас для этого есть свои люди. Получается уже не двойная, а тройная оплата. В стоимость транспортировки летом входило даже использование хранилищ. А теперь пришел счет на 40 тысяч, в месяц. За полгода, пока мы не используем газ, это довольно таки большая сумма. Но главное другое: непонятно, что это за вид работ. Акта приемки, естественно, нет. Нет того материала, который мы берем, газа. Я очень прошу разобраться. В такой ситуации не только мы.

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко попросил представителя ПАО «Сумыгаз» объяснить ситуацию на следующей неделе.