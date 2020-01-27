За неделю двое сумчан умерли от гриппа

- Из-за осложнения болезни умерли два человека преклонного возраста, - сообщила на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко. - Умерли от осложнений, имели сопутствующие патологии.
Сейчас интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает на 28% годовой пороговый уровень. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости уменьшился на 24%. На сегодня зарегистрировано 2440 случаев. 202 жителя госпитализированы, среди них 65% детского населения. Зарегистрировано 40 случаев гриппа.
Умерли от осложнений, имели сопутствующие патологии
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