За неделю двое сумчан умерли от гриппа За прошедшую неделю зарегистрировано два летальных случая от гриппа.

- Из-за осложнения болезни умерли два человека преклонного возраста, - сообщила на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко. - Умерли от осложнений, имели сопутствующие патологии.

Сейчас интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает на 28% годовой пороговый уровень. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости уменьшился на 24%. На сегодня зарегистрировано 2440 случаев. 202 жителя госпитализированы, среди них 65% детского населения. Зарегистрировано 40 случаев гриппа.

Умерли от осложнений, имели сопутствующие патологии