На Сумщине дали 7 лет за убийство по неосторожности К 7 годам лишения свободы осужден конотопчанин за убийство своего знакомого по неосторожности.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 46-летнего конотопчанина, который лишил жизни своего знакомого.

Происшествие произошло в г. Конотоп 5 апреля 2019 года. Трое мужчин в течение дня распивали спиртные напитки. Когда все уже были изрядно навеселе, между двумя из них возникла ссора, которая затем переросла в драку. Обвиняемый несколько раз ударил 53-летнего хозяина квартиры, потерпевший упал на пол и умер. Согласно заключению медиков, его смерть настала от закрытой травмы грудной клетки в результате падения.

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 119 (убийство, совершенное по неосторожности) УК Украины.

Как рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, мужчина имеет богатое криминальное прошлое. Он уже трижды был осужден за нанесение телесных повреждений и угон авто, около 15 лет своей жизни провел в местах несвободы. На этот раз по решению Конотопского горрайонного суда он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.