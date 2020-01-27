Сумские футзалисты вышли в плей-офф 9 февраля в Сумах прошел матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги по футзалу.

Команда «Сумыхипром-СДПУ» принимала кременчугскую «Геологию». Наша команда одержала победу со счетом 3:2. Таким образом подопечные В.В. Гладова и И.Н. Кравченко после пяти сыгранных туров набрали 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.