Через сумскую границу везут марихуану килограммами

В субботу, 8 февраля, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу на территорию Российской Федерации наркотического вещества. В частности, во время проверки автомобиля марки «Nissan» с российской регистрацией в личных вещах водителя пограничники обнаружили свертки с веществом растительного происхождения. В ходе проведения неотложных следственных действий сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области с привлечением соответствующих специалистов установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством «каннабис» весом близько3 кг.
Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств в крупных размерах) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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